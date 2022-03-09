Страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с Россией в Евроарктическом регионе

Страны Северной Европы и ЕС решили приостановить сотрудничество с Россией в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Об этом говорится в заявлении Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Европейский союз осудили военную операцию России на Украине. Страны отметили, что Совет Баренцева/Евроарктического региона был основан на Киркенесской декларации 1993 года. В этом документе говорится, что сотрудничество в Евроарктическом регионе внесет существенный вклад в стабильность, прогресс, международный мир и безопасность в регионе и в Европе.

Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Европейский союз считают, что Россия своими действиями нарушила основные принципы Совета Баренцева/Евроарктического региона.

«В свете вопиющего нарушения Россией международного права, основанного на правилах многосторонности и принципов Совета Баренцева/Евроарктического региона, у Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Европейского союза нет другого выбора, кроме как приостановить деятельность, связанную с участием России», — указывается в заявлении.

Специальная операция по «демилитаризации» Украины началась 24 февраля. Приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу лидеров ЛНР и ДНР о защите населения республик Донбасса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.