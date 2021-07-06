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    06 июля 2021, 04:27

    План окончательного развала страны раскрыли на Украине

    Дарья Бунякова

    Героизация пособников нацистов украинцами является частью гибридной войны. Такие действия предпринимает Запад, чтобы уничтожить славянские народы, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

    План окончательного развала страны раскрыли на Украине

    Ранее депутаты Верховной рады выступили за празднование 80-летия создания «Украинской повстанческой армии»*. Они захотели отметить дату на государственном уровне и попросили президента страны Владимира Зеленского присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу. Также депутаты призвали вернуть звание Роману Шухевичу и Степану Бандере.

    «Героизация подобных лиричностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — написал Кива в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что раздачу по развалу страны с 2014 года выполнял экс-президент Петр Порошенко. Теперь эстафету принял Зеленский. Украинскую власть депутат назвал марионеточной.

    «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», — заключил Кива.

    * Запрещенная в России экстремистская организация.