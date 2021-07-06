План окончательного развала страны раскрыли на Украине

Героизация пособников нацистов украинцами является частью гибридной войны. Такие действия предпринимает Запад, чтобы уничтожить славянские народы, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Ранее депутаты Верховной рады выступили за празднование 80-летия создания «Украинской повстанческой армии»*. Они захотели отметить дату на государственном уровне и попросили президента страны Владимира Зеленского присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу. Также депутаты призвали вернуть звание Роману Шухевичу и Степану Бандере.

«Героизация подобных лиричностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он добавил, что раздачу по развалу страны с 2014 года выполнял экс-президент Петр Порошенко. Теперь эстафету принял Зеленский. Украинскую власть депутат назвал марионеточной.

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», — заключил Кива.

* Запрещенная в России экстремистская организация.