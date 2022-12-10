Мир 10 декабря 2022, 04:01 Страны призвали следить за поставляемым Украине оружием Замгенсека ООН Накамицу высказалась против контрабанды оружия для Украины в третьи страны РИА «Новости»

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Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу обратилась к странам с призывом не поставлять Украине вооружение. Трансляцию заседания Совбеза вели на медиаресурсе организации.

По словам Накамицу, важно не допустить перенаправления поставляемого на Украину оружия и боеприпасов третьим сторонам. Такие меры помогут предотвратить разжигание конфликта и тем самым получится избежать возникновения угроз безопасности в регионе и за его пределами.

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На заседании Совобеза ООН она отметила, что минувшие девять месяцев были разрушительными​​​. Крупномасштабные поставки оружия Украине не способствует разрешению конфликта. Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, заявила представитель ООН.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о росте контрабандных поставок оружия, направляемого Украине, в третьи страны. По его словам, западное оружие, предназначавшееся ВСУ, все чаще оказывается в руках террористов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Россия неоднократно предупреждала об угрозе попадания оружия к преступникам.