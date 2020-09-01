Страны Прибалтики перестанут торговать электроэнергией с Белоруссией

Прибалтийские страны решили отказаться от торговли электроэнергией с Белоруссией. Причиной стал запуск Белорусской АЭС в Островце. Об этом заявила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Согласно сообщению пресс-службы, на российско-латвийском направлении торговля продолжится, но будет осуществляться в сокращенном объеме. Для этого задействуют остаточные мощности от торговли между странами Прибалтики. Действующий объем сохранится между Литвой и Калининградом.

Кроме того, у Вильнюса, Таллина и Риги появится единый тариф за использование инфраструктуры. Речь идет о конце первого квартала 2021 года. Тариф введут после принятия необходимых законов в Латвии и Литве. Власти трех стран договорились уменьшить мощности при сделках с другими государствами. Ожидается, что после этого их объем сократится наполовину.

Белорусская АЭС стала крупнейшим экономическим проектом России и Белоруссии. В его рамках в Островце появится станция с двумя реакторами ВВЭР-1200, чья суммарная мощность составляет 2400 мегаватт. Станцию построят в 50 километрах от столицы Литвы. Власти страны считают, что работы ведутся без соблюдения норм безопасности. В свою очередь, Белоруссия не раз подчеркивала, что все правила соблюдаются.