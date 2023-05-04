04 мая 2023, 13:27
Страны Персидского залива задумались о создании собственного аналога Шенгенской зоны — СМИ
AB: страны Персидского залива могут создать собственное единое визовое пространство
Представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсуждают возможность создания единого визового пространства по образцу Шенгенской зоны, сообщило издание Arabian Business. Авторы статьи отметили — стороны сошлись во мнении, что ради удобства необходимо унифицировать ряд визовых правил.
Представитель Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин во время встречи заявил, что подобная шенгенской виза может принести пользу региону, и эта идея «получает все большее признание».
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«Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли», — отметил он и добавил, что путешественникам не придется сталкиваться с неудобствами во время пересечения границ государств.
Издание напомнило, что подобные решения уже принимали во время проведения Чемпионата мира по футболу в Катаре. Тогда аравийские власти выдавали визы на 60 дней болельщикам, которые приобретали официальные карты турнира.
С 2023 года Хорватия стала полноценным членом Шенгенской зоны. Теперь власти не будут проверять туристов, въезжающих в ЕС из этой страны.
Визы
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