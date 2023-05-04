Мир 04 мая 2023, 13:27 Страны Персидского залива задумались о создании собственного аналога Шенгенской зоны — СМИ AB: страны Персидского залива могут создать собственное единое визовое пространство

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Представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсуждают возможность создания единого визового пространства по образцу Шенгенской зоны, сообщило издание Arabian Business. Авторы статьи отметили — стороны сошлись во мнении, что ради удобства необходимо унифицировать ряд визовых правил.

Представитель Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин во время встречи заявил, что подобная шенгенской виза может принести пользу региону, и эта идея «получает все большее признание».

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«Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли», — отметил он и добавил, что путешественникам не придется сталкиваться с неудобствами во время пересечения границ государств.

Издание напомнило, что подобные решения уже принимали во время проведения Чемпионата мира по футболу в Катаре. Тогда аравийские власти выдавали визы на 60 дней болельщикам, которые приобретали официальные карты турнира.

С 2023 года Хорватия стала полноценным членом Шенгенской зоны. Теперь власти не будут проверять туристов, въезжающих в ЕС из этой страны.