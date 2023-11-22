Важное 22 ноября 2023, 14:09 Страны ОДКБ защитит единая система ПВО Путин: ОДКБ провела большую работу по формированию единой системы ПВО РИА «Новости»

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Страны — члены Организации Договора коллективной безопасности провели большую работу по формированию единой системы противовоздушной обороны. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«Это один из вопросов в рамках ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал он.

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Глава государства добавил, что Россия передала Таджикистану два дивизиона комплексов противовоздушной обороны С-300.

«Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе и продолжению деятельности по ОДКБ в целом», — добавил Путин.

Также президент поручил кабинету министров не упускать из вида его поручение по созданию единой системы ПВО в ОДКБ и выпустить соответствующее распоряжение.

«Это технический вопрос. Прошу его не упустить из вида и довести до конца», — добавил он.

Саммит стран ОДКБ в Минске пройдет 23 ноября, Путин посетит его лично, сообщал RT.