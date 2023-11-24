Мир 24 ноября 2023, 09:25 Страны ОДКБ достойно отметят 80-летие снятия блокады Ленинграда и Победы в Великой Отечественной войне — Путин Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80-летие Победы в ВОВ РИА «Новости»

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Сотрудничество стран Организации Договора о коллективной безопасности способствует сохранению истории. В 2025 году участники сообщества отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин.

Он поддержал расширение военно-технического сотрудничества, работу координационного совета по биологической безопасности, совместную борьбу с экстремизмом и другие программы. Владимир Путин заявил, что ОДКБ способствовала сплочению народов, сохранению памяти о достижениях и общей истории.

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«Мы все, уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. А уже в следующем, 2024-м, — 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летие снятия блокады Ленинграда», — сказал он.

Заседание прошло 23 ноября в Минске. Журналисты показали торжественную встречу Владимира Путина в белорусском аэропорту. В следующий раз совет соберется в декабре в Санкт-Петербурге.