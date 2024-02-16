Мир 16 февраля 2024, 11:02 Страны НАТО забили тревогу из-за темпов военного производства в России FT: НАТО обеспокоен темпами производства российской военной промышленности РИА «Новости»

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Страны НАТО беспокоятся из-за темпов производства российской оборонки. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными», — указали авторы статьи.

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По данным журналистов, за 2023 год российская военная промышленность выпустила миллионы снарядов для артиллерии, а также сотни танков. А вот будущее НАТО поставили под вопрос.

По мнению авторов материала, Североатлантический альянс ждут непростые времена в случае возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на пост президента США. Один из неназванных офицеров Великобритании сказал журналистам, что сейчас мир переживает «действительно опасные времена».

По данным Bloomberg, если Трамп одержит победу на выборах, он будет склонять Украину к переговорам с российской стороной. Его команда планирует организовать прямую встречу президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.