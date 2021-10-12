Страны НАТО могут перекрыть поставки продовольствия в Калининградскую область в военное время. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В своем материале он назвал Калининградскую область эксклавом и российской базой внутри границ Североатлантического альянса.

По его мнению, это значит, что власти стран НАТО во времена напряженности легко могли бы заблокировать пополнение запасов региона, перекрыв передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов.

В качестве аргумента Экс напомнил о покупке Эстонией израильских противокорабельные крылатых ракет Blue Spear. По словам обозревателя, благодаря этому у Таллина теперь есть возможность создавать России проблемы в Балтийском море.

Журналист добавил, что Эстония воспользуется этими ракетами в случае конфликта с Россией, чтобы помешать поставкам продовольствия, топлива и подкрепления вооруженных сил из материковой части РФ.

«Теперь подумайте вот о чем. Blue Spear — это не просто противокорабельная ракета. Она <…> также обладает скрытой способностью к наземной атаке. А Санкт-Петербург находится всего в 90 милях от эстонской границы», — отметил Экс.

По его данным, ориентировочная стоимость каждой такой ракеты составляет несколько миллионов долларов. Поставки вооружения в Эстонию должны начаться после 2026 года. Количество приобретаемых систем не разглашается, сообщила «Газета.ru».