Мир 28 июня 2023, 14:46 Страны НАТО согласились оставить Столтенберга генсеком Альянса еще на год Verdens Gang: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО хотят продлить на год РИА «Новости»

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Правительства стран, входящих в Североатлантический альянс, попросили генсека НАТО Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на один год. Об этом сообщила норвежская газета Verdens Gang.

Контракт Столтенберга с НАТО истекает 1 октября 2023 года. По данным издания, он еще не подтвердил свое желание остаться на посту. Решение в штаб-квартире Альянса ожидают до проведения июльского саммита военно-политического блока в Вильнюсе. В случае согласия Столтенберга его полномочия продлят до лета 2024 года.

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Сам Столтенберг, как указала газета, неоднократно говорил, что не добивается продления своих полномочий в должности генсека НАТО.

Ранее зарубежные СМИ писали, что для государств — членов НАТО продление полномочий Столтенберга на посту генсека Альянса является приоритетным сценарием из-за разногласий по кандидатуре преемника. Претендующие на эту должность премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения.