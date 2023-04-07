Мир 07 апреля 2023, 00:16 Страны НАТО сделали неприятный прогноз о будущем Украины в альянсе — СМИ FT: все члены НАТО сочли невозможным вступление Украины в альянс в ближайшее время РИА «Новости»

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Страны НАТО пришли к единогласному мнению насчет возможного членства Украины в альянсе, сообщили источники газеты The Financial Times. По их информации, на Западе сочли невозможным одобрение украинской заявки в ближайшее время.

Собеседник издания рассказал, что главным препятствием для вступления Украины в НАТО является продолжающийся в стране кризис.

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«Все 31 член альянса согласны с тем, что членство [Украины в НАТО] — это не краткосрочный вариант и не может серьезно обсуждаться, пока идет конфликт», — отметили журналисты.

Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс возможно лишь при условии сохранении страной суверенитета. Он уклонился от ответа на вопрос о том, будут ли члены НАТО обсуждать этот вопрос на летнем саммите. По словам Столтенберга, все по-прежнему уверены — республика обязательно вступит в их ряды.

Несколько дней назад 31-м членом Североатлантического альянса стала Финляндия. Представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с этим анонсировал принятие Россией контрмер.