Мир 15 февраля 2024, 07:26 Страны НАТО решили открыть новый центр для обучения ВСУ Pais: НАТО планирует открыть новый центр для обучения украинских бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны НАТО собираются открыть центр по обучению бойцов Вооруженных сил Украины. Новое место якобы поможет ВСУ перейти к «совместимости» блоком. Об этом сообщила испанская газета Pais, ссылаясь на источников в дипломатических кругах.

«Новый проект <…> может помочь Украине не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления», — подчеркнул собеседник издания.

Реклама

По задумке проект будет направлен на то, чтобы помочь Украине подогнать свои силы под стандарты НАТО. По данным газеты, министры обороны стран — членов Североатлантического альянса во время встреч в Брюсселе определят все детали проекта. Одобрить идею должны летом на саммите НАТО.

Альянс уже обсуждает, как будет финансироваться новый центр и какого типа инструкторов следует привлечь, уточнили источники газеты.

Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. По его словам, смысла в Североатлантическом альянсе больше никакого нет.