15 февраля 2024, 07:26
Страны НАТО решили открыть новый центр для обучения ВСУ
Pais: НАТО планирует открыть новый центр для обучения украинских бойцов
Страны НАТО собираются открыть центр по обучению бойцов Вооруженных сил Украины. Новое место якобы поможет ВСУ перейти к «совместимости» блоком. Об этом сообщила испанская газета Pais, ссылаясь на источников в дипломатических кругах.
«Новый проект <…> может помочь Украине не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления», — подчеркнул собеседник издания.
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По задумке проект будет направлен на то, чтобы помочь Украине подогнать свои силы под стандарты НАТО. По данным газеты, министры обороны стран — членов Североатлантического альянса во время встреч в Брюсселе определят все детали проекта. Одобрить идею должны летом на саммите НАТО.
Альянс уже обсуждает, как будет финансироваться новый центр и какого типа инструкторов следует привлечь, уточнили источники газеты.
Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. По его словам, смысла в Североатлантическом альянсе больше никакого нет.
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