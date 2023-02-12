Мир 12 февраля 2023, 10:23 Страны НАТО решили не спешить с шагом к эскалации конфликта на Украине — СМИ РИА «Новости»: страны НАТО задумались, делать ли шаг к эскалации конфликта на Украине РИА «Новости»

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Страны НАТО спорят о том, нужно ли делать новый шаг к эскалации конфликта на Украине. Государства пока не договорились насчет поставок истребителей для ВСУ. Во Франции опасаются эскалации конфликта, отметило РИА «Новости».

Недавняя поездка президента Украины в Лондон не принесла тех плодов, на которые он рассчитывал: премьер Риши Сунак уклончиво ответил на вопрос о поставке самолетов. Позже в Британии заявили, что в ближайшем будущем он самолеты не получит. Аналитик Дебора Хейнс в интервью Sky News предположила, что если истребители и отправят, то это будет «самая древняя партия Typhoon», непригодная для боев.

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В других странах ситуация с поставками самолетов для Зеленского тоже неутешительна: Нидерланды готовы к этому шагу, «если одобрит Брюссель», в Эстонии самолетов нет, Польша тоже подвела, решив не торопиться, а США прямо отказали. Германия тоже «осторожничает», хотя на нее давят.

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«Во Франции пытаются ответить на три вопроса. Во-первых, поможет ли это ВСУ? Во-вторых, не будет ли эскалации конфликта? И, наконец, не ослабит ли это собственную армию?» — заметило агентство.

Представитель французского правительства Оливье Веран подчеркнул, что отправить на Украину самолет — «не то же самое, что гаубицу»: придется обучать пилотов, к тому же это средство нападения, а в связи с продвижением ВС России нужно скорее средство обороны.

Консенсуса нет, страны не спешат переходить к следующему шагу, и это беспокоит Украину, заключили в РИА «Новости».