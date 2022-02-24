Страны НАТО проведут экстренную встречу из-за ситуации вокруг Украины

Представители стран НАТО утром 24 февраля проведут экстренную встречу, на которой обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

«Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром», — сказал собеседник агентства.

До этого на фоне объявления специальной военной операции России в Донбассе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выпустил специальное заявление.

«Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу бесчисленные жизни гражданского населения. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны», — сказал генсек НАТО.

Он призвал российские власти немедленно прекратить военные действия. Союзники по НАТО намерены собраться на специальную встречу, чтобы обсудить «последствия агрессивных действий России», указал Столтенберг.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной спецоперации в Донбассе. Российский лидер обосновал свое решение тем, что необходимо защитить жителей этого региона, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам со стороны украинских властей.

В Минобороны России указали, что не атакуют города страны, и отметили, что жизни мирных жителей ничего не угрожает.