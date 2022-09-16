Страны НАТО предупредили, что конфликт на Украине продлится еще долго | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Страны НАТО предупредили, что конфликт на Украине продлится еще долго Генсек НАТО Столтенберг призвал усиливать Вооруженные силы Украины РИА «Новости»

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Странам НАТО по-прежнему нужно помогать усиливать Вооруженные силы Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это уже не первое подобное заявление политика по этому поводу. Они звучат почти каждый месяц.

Также Столтенберг заявил, что западные страны должны понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго, сообщил ТАСС.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией из-за ультиматумов. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что то, что Зеленский называет ультиматумами, было только «детской разминкой», а конечным требованием России будет полная капитуляция киевского режима.

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Власти России также неоднократно указывали на то, что запад, накачивая Украину оружием, только затягивая конфликт. Причем объемы этой помощи не могут не бить по благосостоянию стран, которые превратились в оружейных поставщиков. Однако Германию это, например, не тормозит. Канцлер Олаф Шольц ранее сообщал, что ФРГ будет помогать Украине столько, сколько нужно.

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