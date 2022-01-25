Страны НАТО пообещали России «беспрецедентный» пакет санкций

В случае вторжения на Украину против России необходимо будет ввести беспрецедентный пакет санкций. К такому выводу пришли по итогам онлайн-встречи лидеры ведущих стран НАТО и руководство Евросоюза. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи лидеров Великобритании, США, Италии, Польши, Франции, Германии и руководства ЕС и НАТО.

В канцелярии также добавили, что участники встречи решили продолжить «тесную координацию» любых ответных действий. В коммюнике, выпущенном по итогам встречи, говорится о «важности международного единства» перед лицом агрессии, якобы проявляемой Россией. Основным приоритетом для поиска выхода из сложившейся ситуации участники мероприятия назвали «путь дипломатии». Они приветствовали переговоры, которые уже прошли между РФ и НАТО.

При этом участники встречи сошлись о мнении, что международное сообщество не должно терпеть какие-либо действия, «подрывающие украинский суверенитет».

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине 30 военных недавно сформированного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Команда военных приехала на Украину для обучения украинских армейцев применению новых противотанковых орудий, также предоставленных Великобританией.