Мир 20 февраля 2023, 11:33 Страны НАТО передали Украине более 1100 комплексов ПВО с декабря 2021 года СВР: страны НАТО передали Украине более 1100 комплексов ПВО с декабря 2021 года

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Государства, входящие в НАТО, отдали Украине свыше 1100 комплексов ПВО, 1510 боевых машин пехоты и 440 танков с декабря 2021 года. Об этом сообщили представители пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) ТАСС.

«Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем», — заявили в СВР.

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Также там добавили, что Украины получила от стран НАТО 9800 ракет к реактивным системам залпового огня, 1 260 000 снарядов и 609 000 противотанковых выстрелов. Представители ведомства уточнили, что российские военные уничтожили большую часть западной военной техники.

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Ранее китайская газета Global Times предположила, что следующей целью НАТО после конфликта на Украине станет Тайвань.