Важное 15 февраля 2024, 17:46 Страны НАТО передадут Украине миллион беспилотников Генсек НАТО Столтенберг: группа стран альянса передаст Украине 1 млн дронов Global Look Press

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Украинские военные получат миллион беспилотников от группы стран НАТО. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с министрами обороны стран блока. Трансляция выступления вели на официальном канале блока в YouTube.

Он добавил, что входящие в альянс страны также договорились о создании коалиции, которая займется разминированием украинской территории.

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«Входящие в НАТО страны поставили своей целью передать Украине один миллион беспилотников и организовать коалицию по разминированию. Эти шаги позволят сохранить мирные жизни», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что за последние несколько месяцев альянс согласовал контракты с оборонными заводами Евросоюза и США на общую сумму 10 миллиардов долларов. Все произведенное на них оружие передадут Украине.

Канцлер обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что минимальный срок транспортировки произведенных снарядов натовского калибра 155 миллиметров на Украину составляет год даже при заключении срочного контракта.

Он добавил, что логистика из стран, не входящих в Евросоюз, занимает еще больше времени из-за их нежелания становится потенциальным участником конфликта.