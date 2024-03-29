Мир 29 марта 2024, 19:03 Страны НАТО отстранятся от идеи Макрона по Украине — Пушков Пушков: члены НАТО отстранятся от воинственных планов Макрона РИА «Новости»

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Воинственные планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженного контингента на территорию Украины не найдут поддержки среди стран НАТО. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Германия уже юридически открестилась от идеи Макрона. Тем самым страна подтвердила, что НАТО не станет нести ответственность за действия отдельных членов, считает политик.

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«Германия отмежевывается от воинственных намерений Макрона. Вероятно, там решили, что просто заявления об отказе направить войска на Украину недостаточно и решили провести юридическую основу. Основная мысль в том, что НАТО не несет ответственность за членов, которые отправили войска в зону конфликта самостоятельно», — отметил Пушков.

Сенатор выразил уверенность, что в столицах других членов НАТО точно такие же взгляды, поэтому Макрон не получит поддержки.

Ранее в пятницу представители немецкого бундестага сообщили изданию Zeit, что участие одного из членов НАТО в «самообороне» на стороне Украины не станет основанием для вступления блока в конфликт.

В конце февраля Макрон сказал, что лидеры западных государств обсудили вероятную отправку военного контингента на Украину, но не пришли к консенсусу.