Мир 12 июля 2023, 18:10 Страны НАТО отказались вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в блоке РИА «Новости»

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Североатлантический альянс не намерен вести переговоры с Россией по вопросу членства Украины в военно-политическом блоке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также подчеркнул, что объединение продолжит оказывать военную помощь Украине. По словам Столтенберга, чем большую поддержку окажет НАТО, тем успешнее Вооруженные силы Украины смогут провести контрнаступление. Он поприветствовал поставки киевскому режиму союзниками по альянсу дальнобойных ракет, систем противовоздушной обороны и других вооружений. Генсек объединения добавил, что переговоры станут возможны, когда Украина будет к ним готова.

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«Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины», — Столтенберга процитировал ТАСС.

Лидеры стран G7 по итогам встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Они также договорились оказывать давление на Россию из-за проведения спецоперации и подтвердили заморозку российских активов до выплат ущерба Украине.