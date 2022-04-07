Страны НАТО обсудят с Украиной дополнительные поставки оружия

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой будут рассмотрены вопросы поставки различного вооружения на Украину. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи.

Он отметил, что в дальнейшей поддержке Украины «есть потребность».

«Мы затронем потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны, противотанкового оружия, легкого, но и более тяжелого вооружения, а также различных видах поддержки Украины», — процитировало Столтенберга РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием — и продолжают это делать, вместо того чтобы поспособствовать мирному урегулированию конфликта. Так дипломат прокомментировала принятие сенатом США законопроекта о ленд-лизе, который ускоряет поставки военного вооружения на Украину.