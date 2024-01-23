Мир 23 января 2024, 22:19 Страны НАТО не уведомили Белоруссию о военных учениях Страны НАТО нарушили Венский документ, не уведомив Белоруссию о военных учениях РИА «Новости»

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Страны НАТО не уведомили Белоруссию о подготовке к военным учениям, нарушив тем самым положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в соцсети Х написал начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание», — заявил Ревенко.

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Начальник департамента добавил, что НАТО планирует привлечь около 90 тысяч военных и называет эти учения «крупнейшим за десятилетие», но Белоруссия не получила ни уведомления, ни приглашения.

Тем самым страны НАТО нарушили положения глав V и VI Венского документа, по которым они обязаны уведомить о военных учениях и пригласить принять участие в наблюдении.

Ранее стало известно, что Белоруссия наращивает силы РЭБ на западной границе из-за усиления группировки НАТО в регионе. Об этом сообщил председатель Генштаба Виктор Гулевич.