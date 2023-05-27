27 мая 2023, 21:49
Страны НАТО не согласовали сроки интеграции Украины
ANSA: страны НАТО не смогли договориться по графику принятия Украины в альянс
Страны НАТО не сумели договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в альянс. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.
Часть западных государств, как указано в статье, настаивает на том, чтобы блок предоставил Киеву четкие сроки уже на саммите в Вильнюсе.
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Однако решения решения по этому поводу до сих пор нет, указано в материале. Также авторы статьи не указали, какие именно страны выступают против.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что власти США совершили серьезную ошибку своим стремлением сделать Украину одним из членов НАТО. Это, по словам политика, привело к нынешнему конфликту.
Европейские политики до этого заявляли о готовности рассмотреть вступление территории, подконтрольной Украине, в состав НАТО по примеру ФРГ в 1955 году. Германия в данном случае может стать примером вступления в НАТО страны с нерешенными территориальными проблемами.
The New York Times напомнила, что после вступления ФРГ в Североатлантический альянс конфликт получил статус замороженного. Но Западная Германия на момент вступления в НАТО не находилась в состоянии войны с ГДР. Обе территории признали отдельными государствами в 1949 году.
НАТО
Украина
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