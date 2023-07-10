Мир 10 июля 2023, 10:47 Страны НАТО не смогли договориться о членстве Украины — кабмин Германии Представитель кабмина ФРГ: страны НАТО не достигли консенсуса по членству Украины Официальный сайт президента Украины

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Страны НАТО не смогли достичь общего мнения по поводу вступления Украины в альянс. Германия, как и некоторые другие союзники, считает ее членство преждевременным, сообщил представитель кабмина ФРГ. Его процитировал ТАСС.

«[Вопрос вступления Украины] не будет стоять на повестке дня. <…> Для приглашения момент еще не настал», — сказал он журналистам.

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Страны НАТО не достигли консенсуса в вопросе членства Украины и решили сосредоточиться на поддержании связей с киевским режимом. На саммите в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля, объявят о создании совета Украины — НАТО. Он станет собираться четырежды в год, чтобы обмениваться мнениями.

Источник издания заявил, что Германия сочла членство Украины в НАТО преждевременным, чем опроверг заявление генсека Йенса Столтенберга, что страны якобы согласовали единую позицию по принятию Украины и озвучат ее на саммите в Вильнюсе.

Свою позицию смягчили США и Германия, сообщило Politico. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что в случае отказа в членстве рейтинг президента Владимира Зеленского упадет еще ниже и произойдет новая революция.