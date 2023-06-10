10 июня 2023, 22:01
Страны НАТО не пришли к консенсусу о приеме Украины
Замгенсекретаря НАТО Джоанэ: внутри альянса нет консенсуса по вопросу вступления Украины
На сегодня внутри НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ в в интервью агентству dcnews.ro.
По словам Джоанэ, в то время, когда идет настолько большой и сложный военный конфликт, «повестка присоединения Украины к НАТО должна быть отложена».
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Замгенсека НАТО отметил, что, как он полагает, это ясно и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Внутри НАТО, по словами Джоанэ, идут интенсивные дискуссии по этому вопросу. В ходе саммита в Вильнюсе Зеленского посадят за один стол с главами стран-участников НАТО. Но как отметил заместитель генсекретаря блока, это жест «будет чисто символический».
Также Джоанэ сообщил о дальнейшем оказании поддержки Украине со стороны НАТО.
У Украины нет шансов вступить в НАТО, поскольку присоединение страны к альянсу грозит мировой катастрофой, уверен подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, несмотря на свою риторику, Североатлантический альянс дал понять, что не хочет отправлять войска на Украину, чтобы сражаться и погибать за эту страну. НАТО, по словам Дэвиса, только дразнит Киев ложными перспективами.
НАТО
Украина
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