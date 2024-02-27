Мир 27 февраля 2024, 10:52 Страны НАТО начали готовить новые поставки боеприпасов Украине Дуда: страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину РИА «Новости»

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Страны НАТО начали подготовку существенных поставок снарядов на Украину. Об этом в эфире польского телевидения сообщил президент страны Анджей Дуда.

«Надеюсь, что мы сможем общими усилиями в ближайшее время подготовить существенные поставки боеприпасов для украинской армии. Одно предложение оказалось весьма конкретным, но я не могу говорить о деталях», — сказал он после конференции в поддержку Украины в Париже.

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Политик отметил, что на конференции речь также шла о начале промышленного сотрудничества с Украиной, в частности, в отрасли ракетных вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что члены альянса договорились передать Украине миллион ударных беспилотников, а также организовать работу коалиции по разминированию территорий. По его словам, этот шаг поможет сохранить жизнь украинским военным.