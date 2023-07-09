09 июля 2023, 22:23
Страны НАТО начали «бешеные» переговоры по согласованию гарантий безопасности для Украины — СМИ
Politico: в НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины перед саммитом
Перед предстоящим саммитом НАТО ряд западных союзников Украины в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для этой страны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.
«Небольшая группа западных союзников ведет „продвинутые“ и „бешеные, в последнюю минуту“ переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве», — указали журналисты.
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Как объяснил собеседник издания в НАТО, каждая страна, которая заинтересована в этом, на двусторонней основе должна определить обязательства с Украиной. По сути, как отметил источник газеты, это будет служить гарантией для Киева того, что западные страны будут еще долго финансировать, оснащать и обучать ВСУ.
Ранее газета также сообщала, что США и Германия смягчили свои взгляды по вопросу вступления Украины в НАТО. Это также произошло в преддверии саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 11–12 июля в Вильнюсе.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в котором она затронули вопрос членства Украины и Швеции в альянсе.
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