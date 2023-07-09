Важное 09 июля 2023, 17:24 Страны НАТО договорились о единой позиции по Украине Генсек НАТО Столтенберг объявил о достижении единой позиции по вступлению Украины в блок РИА «Новости»

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Входящие в НАТО страны согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины в альянс. Об этом они заявят на предстоящем саммите организации в Вильнюсе, сообщил в эфире британского телеканала Sky News генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что, несмотря на разные позиции, НАТО в очередной раз доказал, что способен объединить своих участников перед решением единой задачи.

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«Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса подчеркнул, что на предстоящем саммите прозвучит новая формулировка о вступлении Украины в НАТО, которая устроит всех участников заседания.

Отвечая на вопрос о целях Совета Украина — НАТО, Столтенберг пояснил, что это новая платформа для принятия совместных решений по кризисным ситуациям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО уже существенно сократился. Он объяснил, что ему известно о ряде согласованных решений, которые ранее казались невозможными. Министр подчеркнул, что вопрос с приглашением страны в альянс остается нерешенным.