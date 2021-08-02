Страны мира призвали делиться вакцинами, чтобы приблизить конец пандемии

Несмотря на появление новых более патогенных штаммов вируса SARS-CoV-2 и призыв обеспечить справедливый доступ к препаратам против коронавируса, некоторые страны вакцинируют в первую очередь собственное население. Такая позиция подвергает большому риску людей, которые не прошли вакцинацию или получили только одну дозу препарата.

Об этом говорится в обращении спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном газетой «Известия». Эксперты считают, что государства с большими запасами вакцин не должны копить их у себя, прививая собственное население.

«Это даже не в их интересах — интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена», — сказано в обращении.

Спецпосланники подчеркнули, что безотлагательные меры по спасению жизней — моральный долг всех людей. Как никогда нужна глобальная солидарность. Эксперты ВОЗ призвали применять двуединый метод — прививать наиболее уязвимые группы населения и принимать все более эффективные меры в области общественного здравоохранения.

«Мы также призываем к более активным действиям тех, кто мог бы делать больше. Ведь до тех пор, пока все не в безопасности, никто не в безопасности», — резюмировали они.

В результате проведенного опроса выяснилось, что 56% респондентов считают самоизоляцию чрезмерной. Ведь уже есть вакцина. Но 21% опрошенных поддержал эту меру.