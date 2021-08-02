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    02 августа 2021, 02:33

    Страны мира призвали делиться вакцинами, чтобы приблизить конец пандемии

    Анастасия Кукова

    Несмотря на появление новых более патогенных штаммов вируса SARS-CoV-2 и призыв обеспечить справедливый доступ к препаратам против коронавируса, некоторые страны вакцинируют в первую очередь собственное население. Такая позиция подвергает большому риску людей, которые не прошли вакцинацию или получили только одну дозу препарата.

    Страны мира призвали делиться вакцинами, чтобы приблизить конец пандемии

    Об этом говорится в обращении спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном газетой «Известия». Эксперты считают, что государства с большими запасами вакцин не должны копить их у себя, прививая собственное население.

    «Это даже не в их интересах — интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена», — сказано в обращении.

    Спецпосланники подчеркнули, что безотлагательные меры по спасению жизней — моральный долг всех людей. Как никогда нужна глобальная солидарность. Эксперты ВОЗ призвали применять двуединый метод — прививать наиболее уязвимые группы населения и принимать все более эффективные меры в области общественного здравоохранения.

    «Мы также призываем к более активным действиям тех, кто мог бы делать больше. Ведь до тех пор, пока все не в безопасности, никто не в безопасности», — резюмировали они.

    В результате проведенного опроса выяснилось, что 56% респондентов считают самоизоляцию чрезмерной. Ведь уже есть вакцина. Но 21% опрошенных поддержал эту меру.