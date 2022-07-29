Страны Латинской Америки следуют трендам во внешней политике

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию США и их сторонников по ситуации на Украине. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в интервью «360» заявил, что это связано с особым мировоззрением стран Латинской Америки.

По его словам, эти государства видят текущую ситуацию на Украине не так, как остальной мир.

«Они не воспринимают конфликт России и Украины как противостояние двух государств. Также они не поддерживают ни одну из сторон. Страны Латинской Америки выстраивают внешнюю политику с позиции изменения мирового господства», — отметил он.

Гуреев подчеркнул, что Аргентина, Бразилия и Мексика недолюбливают США несмотря на географическую близость к ним. Это связано с заинтересованностью стран Латинской Америки в развитии собственных государств. Также для них важно отстаивание интересов.

Они даже с США строят взаимоотношения по принципу «выгодно тебе — выгодно мне». Аргентина, Бразилия и Мексика, как и многие страны, не особо заинтересованы в каких-то вопросах дружбы или взаимной поддержки. Для них важно удовлетворение собственных национальных интересов Аналитик Данила Гуреев

По его словам, к подобному выстраиванию внешней политики сейчас стремится весь мир. Гуреев отметил, что Запад не успевает за этим трендом. Он связал это с вынужденной поддержкой США со стороны ряда государств. При этом сами Штаты стремятся расширить и укрепить свою гегемонию, в том числе и в Латинской Америке.

Сегодняшний мир меняется Аналитик Данила Гуреев

В этом, по его словам, заинтересованы не только Россия с Китаем. Внимание к переменам идет даже с ближнего Востока и стран Латинской Америки.

«В любом случае, скоро мы увидим если не антизападную коалицию, то некое дружеское объединение против общего врага», — подытожил Гуреев.