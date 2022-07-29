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    29 июля 2022, 14:36

    Страны Латинской Америки следуют трендам во внешней политике

    Аналитик Гуреев заявил, что Аргентина, Бразилия и Мексика не заинтересованы в дружбе с США

    Александр Иванов, Дарья Новая

    Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию США и их сторонников по ситуации на Украине. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в интервью «360» заявил, что это связано с особым мировоззрением стран Латинской Америки.

    Страны Латинской Америки следуют трендам во внешней политике

    По его словам, эти государства видят текущую ситуацию на Украине не так, как остальной мир.

    «Они не воспринимают конфликт России и Украины как противостояние двух государств. Также они не поддерживают ни одну из сторон. Страны Латинской Америки выстраивают внешнюю политику с позиции изменения мирового господства», — отметил он.

    Гуреев подчеркнул, что Аргентина, Бразилия и Мексика недолюбливают США несмотря на географическую близость к ним. Это связано с заинтересованностью стран Латинской Америки в развитии собственных государств. Также для них важно отстаивание интересов.

    Они даже с США строят взаимоотношения по принципу «выгодно тебе — выгодно мне». Аргентина, Бразилия и Мексика, как и многие страны, не особо заинтересованы в каких-то вопросах дружбы или взаимной поддержки. Для них важно удовлетворение собственных национальных интересов

    Аналитик Данила Гуреев

    По его словам, к подобному выстраиванию внешней политики сейчас стремится весь мир. Гуреев отметил, что Запад не успевает за этим трендом. Он связал это с вынужденной поддержкой США со стороны ряда государств. При этом сами Штаты стремятся расширить и укрепить свою гегемонию, в том числе и в Латинской Америке.

    Сегодняшний мир меняется

    Аналитик Данила Гуреев

    В этом, по его словам, заинтересованы не только Россия с Китаем. Внимание к переменам идет даже с ближнего Востока и стран Латинской Америки.

    «В любом случае, скоро мы увидим если не антизападную коалицию, то некое дружеское объединение против общего врага», — подытожил Гуреев.