Германия испугалась нехватки газа в хранилищах к зиме

Если поставки газа из России в Германию прекратятся или с ними начнутся перебои, запаса топлива в подземных хранилищах (ПХГ) не хватит, чтобы пережить следующую зиму. Об этом предупредил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Мюллера, газохранилища постепенно заполняются, причем даже интенсивнее, чем в предыдущие годы, но пока они все равно недостаточно заполнены. Он подчеркнул, что никакого беспокойства не будет, когда уровень заполненности ПХГ будет 90%, написал ТАСС.

«Тогда Германия бы имела подушку как минимум на 2,5 месяца при условии стабильной ситуации и нормальной погоды», — пояснил Мюллер.

Пока хранилища заполняются примерно на 0,4 процентного пункта в день. Глава регулятора обратил внимание, что власти хотят диверсифицировать источники поставок, ведут активные переговоры с европейскими соседями. При условии экономии потребления газа в частном секторе и промышленности и решении вопроса с заменой источников энергии Германия сможет нормально преодолеть зиму, подчеркнул он.

«Это означает, что никому не придется замерзать и ждать ограничений при условии, что российский газ продолжит поступать», — уточнил Мюллер.

Относительно импорта газа, по его словам, бремя издержек велико. Глава сетевого агентства посоветовал честно сказать об этом людям, бизнесу и промышленности.

По данным Федерального сетевого агентства, в настоящее время уровень заполненности ПХГ в Германии составляет 47,5%.