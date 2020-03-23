Украинский журналист предсказал развал страны из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что его страна может распасться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — рассказал журналист, которого пригласили в качестве гостя в программу «Максимум».

Гордон отметил, Украину могут ждать большие потрясения, как и весь мир. Он предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, убивается вера людей во власть, убивается надежда. По его словам, этот процесс идет уже без малого 30 лет.

«Я об этом говорю давно», — указал журналист.

Он добавив, что его «очень хороший» друг, мэр одного украинского города, рассказал ему, что «к этому идет».