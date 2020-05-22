Страны готовы открыть границы после коронавируса. Но туристов может ждать двухнедельный карантин

Некоторые страны уже готовы открыть свои границы и принять туристов. Однако путешественников могут посадить на двухнедельный карантин, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

Все приезжающие в Великобританию должны будут пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщила глава МВД страны Прити Пател во время брифинга. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине… Новые правила вступят в силу 8 июня Прити Пател.

Все, кто пересекает границу страны, должны будут оставить свои контактные данные властям. Чтобы контролировать соблюдение карантина в стране будут проводить проверки. За нарушение установленных требований предусмотрен штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (более 87 тысяч рублей).

Глава МВД пояснила, что такие строгие меры принимают, чтобы не допустить в Великобритании второй волны коронавирусной инфекции нового типа. При этом, озвученные ограничения не коснутся приезжих из Северной Ирландии и медиков, которые борются с COVID-19. Двухнедельный карантин не распространяется и на официальных лиц, а также на работников сферы перевозок.

Португалия тоже готова открыть свои границы для туристов, причем они могут не опасаться 14-дневного карантина. Об этом заявил глава МИД страны Аугушту Сантуш Силва.

Туристы, которые прилетают на самолете в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы Аугушту Сантуш Силва

Глава МИД Португалии отметил, что в стране отлажена система здравоохранения — это важный фактор, который позволил открыть границы для гостей.

Из-за пандемии коронавируса сообщение между странами временно приостановилось, многие государства прекратили принимать туристов и запретили выезжать своим гражданам. По данным на 22 мая, в мире зафиксировали более 5,2 миллиона заражений новым типом инфекции. За все время пандемии от COVID-19 скончались свыше 336 тысяч пациентов, еще более 2,1 миллиона справились с заболеванием.