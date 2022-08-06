Российским туристам назвали страны, где принимают карту «Мир»

Российские туристы, отправляющиеся в Турцию с банковской карточкой на, отечественной платежной системе «Мир», могут не беспокоиться о проблемах со снятием наличности. Об этом «360» сообщил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

«На сегодняшний день, в течение последнего месяца точно, в Турции принимаются карты «Мир» вроде бы пятью банками. Там, единственное, комиссия разная, но проблем нет, это проверено десятками тысяч туристов», — сообщил он.

Кроме этого, во многих странах, в частности в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, куда массово едут российские туристы, можно обменять рубли. Несмотря на порой высокие курсы обмена, при желании обменять отечественную валюту все-таки возможно.

Сложнее обстоит ситуация с Европой, однако люди находят решение проблемы в частном порядке, отметил Осауленко.

По его словам, на сегодняшний день не так много логистических возможностей для туристов, но в основном можно ехать с рублями в страны постсоветского пространства, там везде принимают российскую валюту, как и карты платежной системы «Мир».

«Во многих странах можно найти банки, где можно поменять российскую валюту. Что касается карты „Мир“, то уже большим количеством стран заявлено, что идет работа над тем, чтобы карта принималась массово, не одним-двумя банками», — продолжил он.

Например, в этот список входят Египет, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Таиланд. Это страны, которые в ближайшей перспективе, к осени, решат проблему с приемом карты «Мир».

Осауленко посоветовал туристам, приобретающим путевку в туристических агентствах, максимально оплачивать все свои услуги, находясь в России. То есть заранее из России бронировать питание, экскурсии, чтобы за рубежом необходимо было покупать только мелкие сувениры.

Также при поездке в другую страну лучше стоит ориентироваться сразу на обмен местной валюты, чтобы не терять часть средств на дополнительной конвертации с доллара.

Ранее российскую платежную систему «Мир» признали на Кубе, также работу в этом направлении ведут Бахрейн и Таиланд.