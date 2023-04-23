Мир 23 апреля 2023, 08:54 Страны G7 заявили о поддержке продления зерновой сделки Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки Pxhere

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Страны «Большой семерки» поддержали продление и расширение зерновой сделки. Это указано в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров министров по вопросам сельского хозяйства. Они состоялись в японском Миядзаки 22–23 апреля, написал ТАСС.

В заявлении отмечено, что страны G7 «решительно поддерживают» полную реализацию, а также продление срока действия и расширение соглашения.

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Министры подчеркнули, что осознают важность договоренностей по вывозу продовольствия из Украины, написали «Народные новости».

Министры подчеркнули также, что намерены помогать развивающимся странам повышать устойчивость и стабильность их сельскохозяйственных и пищевых отраслей.

Зерновую сделку 17 марта продлили на 60 дней. Если стороны не договорятся, ее действие закончится 18 мая. Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию соглашение, утверждая, что сделка позволит предотвратить новые проблемы на мировом рынке.