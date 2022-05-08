Страны G7 заявили о намерении обрести независимость от энергоресурсов РФ

Государства-участники G7 намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергетических ресурсов. Об этом говорится в заявлении лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции, сообщило РИА «Новости».

«Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти. Мы гарантируем, что будем делать это в своевременной и упорядоченной манере и таким образом, чтобы обеспечить миру надежные альтернативные поставки», — говорится в заявлении.

Лидеры G7 отметили, что работа по отказу от российских энергоресурсов будет проходить в тесной кооперации с партнерами, «чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергетики, а также доступные цены для потребителей». Кроме того, по мнению участников конференции, это поможет ускорить процесс перехода от ископаемого топлива к «чистой энергетике».

Также руководство «Большой семерки» заявило о намерении продолжить работу по отключению для России доступа к «ключевым сервисам» — в частности, путем принятия новых ограничительных мер против российских банков и всего финансового сектора. Также G7 собирается продолжить кампанию против попыток властей РФ «распространять свою пропаганду» и против представителей российской финансовой элиты и членов их семей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны «Большой семерки» (G7) признали успех специальной операции российских Вооруженных сил на Украине. По его мнению, только так можно расценивать их очередные заявления по ситуации вокруг Украины.