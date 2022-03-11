Страны G7 выпустят новый пакет санкций против России

В ближайшее время страны «Большой семерки» (G7) могут ввести новый пакет санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Работа над ними уже началась.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне пояснила, что ограничения направят на «ослабление российской экономики». Ее слова привел ТАСС.

«Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций», — подчеркнула министр.

О каких именно мерах идет речь, Трасс уточнять не стала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России все равно бы ввели. Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что ситуация не меняется на протяжении многих лет. Он напомнил: даже после развала СССР многие ограничения еще продолжали действовать.

«Самый жесткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.