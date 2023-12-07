Мир 07 декабря 2023, 01:20 Страны G7 ввели санкции против российских алмазов Reuters: Страны G7 решили ограничить импорт российских алмазов Freepik

Читать 360tv в

Страны «Большой семерки» согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов. Об этом сообщило агентство Reuters.

На саммите G7 страны-участницы заявили об отказе приобретать непромышленные алмазы в России. Действовать этот запрет начнет 1 января 2024 года.

Реклама

Кроме того, они договорились в будущем запретить и покупку российских алмазов, обработанных в других странах. Эти ограничения планируется ввести с 1 марта следующего года.

Правда, пока страны «Большой семерки» не знают, как отличить российские алмазы от нероссийских. Чтобы решить эту проблему, они планируют разработать и ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных камней. Заработать она должна осенью следующего года.

Ранее стало известно, что Евросоюз переплатил за газ 185 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. При этом среднемесячная стоимость импорта газа в страны ЕС выросла почти втрое. Такие данные привел Евростат.