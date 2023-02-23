Мир 23 февраля 2023, 20:04 Страны G7 увеличили финансовую помощь Украине до 39 миллиардов долларов G7: увеличили обязательства по экономической поддержке Киева до 39 миллиардов долларов РИА «Новости»

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В Бангалоре состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7 («Большой семерки»), где стороны приняли решение выделить Украине до 39 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на итоговый документ, принятый после переговоров.

«Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены удовлетворению неотложных потребностей Украины в краткосрочном финансировании. На 2023 год мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов», — говорится в заявлении.

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Представители «Большой семерки» выразили уверенность, что направленные средства помогут Киеву наладить работу правительства и стабилизируют экономическую ситуацию в стране.

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Кроме этого страны G7 обещали ввести новые санкции против России при необходимости.

«Мы будем продолжать сотрудничать с партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру», — заявили они.

Между тем Кильский институт мировой экономики выяснил, что по итогам 2022 года Украина получила от Запада лишь 31 миллиард евро из обещанных 64 миллиардов.