Мир 22 февраля 2024, 16:51 Страны G7 решили никогда не признавать выборы в новых регионах России Bloomberg: страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России Sven Hoppe/dpa/globallookpress

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Государства G7 намерены пообещать никогда не признавать результаты выборов в новых регионах России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, страны «Большой семерки» призовут российскую сторону «полностью вывести свои войска» с украинской территории. Государства G7 заверят Украину, что их поддержка не угаснет и пообещают увеличить военную помощь.

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Лидеры «Большой семерки» подтвердят, что активы Центробанка останутся замороженными до тех пор, пока Россия не согласится возместить «ущерб», нанесенный Украине.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Заключение договора прошло в Париже. Отправной точкой для подписания документа стала декларация G7, которую приняли летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.