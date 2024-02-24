Мир 24 февраля 2024, 22:57 Страны G7 решили никогда не признавать выборы в новых регионах России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государства G7 никогда не признают выборов, которые провели в новых российских регионах. Об этом заявили в сообщении по итогам виртуального саммита «Большой семерки», передало РИА «Новости».

«Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые „выборы“, проведенные Россией на территории Украины, ни их результаты. Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины», — сказано в коммюнике, распространенном итальянским председательством в G7.

Реклама

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что страны Запада надеялись на отказ России от защиты жителей Донбасса. По его словам, в западных кулуарах такой вариант развития событий называли «хорватским сценарием». Мирошник подчеркнул, что сторонники Украины не обратили бы внимания «на горы трупов и реки крови».