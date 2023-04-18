Мир 18 апреля 2023, 09:41 Страны G7 раскритиковали Россию за «дезинформацию» Страны G7 вновь осудили Россию за «распространение дезинформации» YouTube

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Министры иностранных дел G7 вновь обрушились с критикой на Россию из-за якобы распространения ею ложной информации для привлечения поддержки. Об этом говорится в совместном заявлении политиков по итогам встречи в Японии, сообщило РИА «Новости».

Они выразили озабоченность из-за растущих угроз для их стран, обществ и экономик. Одной из опасностей, по их мнению, стала дезинформация, направленная «на прерывание демократических процессов, дестабилизацию обществ, угрозу людям».

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«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — сказано в их коммюнике.

Также главы МИД G7 попросили российскую сторону не отказываться от зерновой сделки и продлить ее на следующий срок. Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» под председательством Японии состоялась 16-18 апреля в Каруидзаве. Саммит лидеров G7 запланирован на 19-21 мая, он пройдет в Хиросиме.