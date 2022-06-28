Страны G7 проследят, чтобы санкции не мешали поставкам сельхозпродукции из России

Страны — участники G7 будут следить, чтобы ограничительные меры не мешали обеспечению поставок сельскохозяйственной продукции. В частности, и из России. Об этом сказано в официальном заявлении «Большой семерки».

«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», — сказано в коммюнике.

Также известно, что «Большая семерка» готова выделить до пяти миллиардов долларов на продовольственную безопасность. Об этом сообщило France Press со ссылкой на неназванного американского чиновника. Уточняется, что более 50% суммы отдадут США.

Саммит G7 проходит в баварском замке Эльмау под председательством Германии. Он начался 26 июня и завершится уже во вторник, 28 июня. На нем в качестве гостей присутствуют лидеры Аргентины, ЮАР, Индии, Сенегала и Индонезии.