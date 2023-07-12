12 июля 2023, 17:41
Страны G7 продолжат санкционное давление на Россию
Страны G7 сообщили, что продолжат оказывать санкционное давление на Россию
Страны «Большой семерки» продолжат оказывать экономическое и политическое давление на Россию из-за проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на декларацию G7 о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которую приняли на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Мы будем работать над тем, чтобы издержки <…> для России продолжали расти, включая санкции, экспортный контроль», — отметили в документе.
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Также, согласно материалу, страны G7 намерены привлечь к ответственности организаторов «атак на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины». «Группа семи» будет поддерживать работу «международных механизмов», таких как Международный уголовный суд и другие, уточнили в декларации.
Кроме того, члены G7 подтвердили заморозку российских активов до выплат ущерба Украине.
В среду, 12 июля, лидеры стран «Группы семи» подписали декларацию о дальнейшей поддержке киевского режима. Речь идет в том числе о гарантиях безопасности Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявив, что принятие этой декларации опасно и ошибочно. Он пояснил, что тем самым G7 посягает на безопасность РФ.
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