Мир 12 июля 2023, 17:41 Страны G7 продолжат санкционное давление на Россию Страны G7 сообщили, что продолжат оказывать санкционное давление на Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны «Большой семерки» продолжат оказывать экономическое и политическое давление на Россию из-за проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на декларацию G7 о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которую приняли на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Мы будем работать над тем, чтобы издержки <…> для России продолжали расти, включая санкции, экспортный контроль», — отметили в документе.

Реклама

Также, согласно материалу, страны G7 намерены привлечь к ответственности организаторов «атак на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины». «Группа семи» будет поддерживать работу «международных механизмов», таких как Международный уголовный суд и другие, уточнили в декларации.

Кроме того, члены G7 подтвердили заморозку российских активов до выплат ущерба Украине.

В среду, 12 июля, лидеры стран «Группы семи» подписали декларацию о дальнейшей поддержке киевского режима. Речь идет в том числе о гарантиях безопасности Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявив, что принятие этой декларации опасно и ошибочно. Он пояснил, что тем самым G7 посягает на безопасность РФ.