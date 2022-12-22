Мир 22 декабря 2022, 18:27 Страны G7 продолжат покрывать финансовые потребности Украины Лидеры стран G7 объявили о решении продолжить оказывать финансовую помощь Украине РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» будут и дальше покрывать неотложные финансовые потребности Украины. Такое заявление прозвучало после онлайн-встречи лидеров G7, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине.

«Мы по-прежнему твердо привержены решению срочных краткосрочных потребностей Украины в финансировании», — отметили в официальном сообщении министров финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

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В документе также отмечено, что G7 предоставила в 2022 году 32,7 миллиарда долларов помощи бюджету Украины. Согласно заявлению министров, с начала спецоперации G7 «предоставила значительную поддержку Киеву».

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Главы МИД стран G7 во время видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и поделились мнениями о предстоящей реакции на происходящее. В ней принимал участие глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран «Большой семерки» помочь стране закупить газ на зиму. Он отметил, что Украине дополнительно нужны около двух миллиардов кубометров газа.