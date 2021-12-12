Страны G7 призвали Россию и Украину к переговорам

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию и Украину к переговорам. Они заявили о единой позиции, касающейся ситуации на границе двух стран. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Главы МИД стран Группы семи (G7) 11 декабря провели первый день переговоров. Представитель Госдепа США назвала обсуждение вопросов интенсивным. Она подчеркнула, что дипломатический путь к снижению напряженности в отношениях с Россией все еще существует.

«Если они (Россия — при. ред.) решат не идти по этому пути, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — привело слова дипломата агентство Reuters.

Во время своего выступления министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала страны выступить единым фронтом. Она заявила о необходимости защищаться от растущих угроз со стороны враждебных сторон.

«Мы должны решительно объединиться, чтобы противостоять агрессорам, которые стремятся ограничить границы свободы и демократии», — сказала глава британского МИД.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала принять все возможные меры для возвращения к диалогу.