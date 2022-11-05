Страны G7 попросили Китай воздержаться от угроз и применения силы | 360°

Мир 05 ноября 2022, 03:21 Страны G7 попросили Китай воздержаться от угроз и применения силы Главы МИД G7 напомнили Китаю о соблюдении принципов Устава ООН

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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» стремятся к сотрудничеству с Китаем во многих областях. В числе общих с КНР тем — климат, медицина, вопросы мира и безопасности. Об этом представители G7 сообщили в совместном заявлении по итогам двухдневной встречи, выдержки их которого опубликовал ТАСС.

Главы МИД подчеркнули, что совместная конструктивная деятельность с Китаем в приоритете стран группы G7. При этом они напомнили китайскому правительству о соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров, а также попросили воздержать от угроз, давления или применения силы.

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«Мы уверенно говорим "нет" односторонним попыткам изменить статус-кво при помощи силы или принуждения», — заявили министры.

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Министры напомнили о нарушениях прав человека в Синьцзяне и Тибете, о ситуации в Гонконге. Они также выступили за мирное разрешение вопросов, связанных с Тайванем.

Ранее компартия Китая одобрила внесение в свой устав поправок о противодействии независимости Тайваня. В документе говорится о намерениях КНР решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, которые выступают за независимость островного государства. Министр обороны республики Тань Кэфэй призвал власти США прекратить поставлять оружие Тайваню.