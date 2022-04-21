Страны G7 пообещали усилить давление на Россию

Страны Группы семи (G7) продолжат сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков «семерки», прошедшей в Вашингтоне. Текст заявления привел ТАСС.

«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — говорится в документе.

Главы финансовых ведомств и центральных банков отметили, что группа восместно с партнерами продолжит делать шаги на «повышение цены спецоперации для России». В частности, они продолжат тесное сотрудничество по исполнению санкций в отношении РФ и предотвращению попыток эти санкции обойти.

G7 также считает, что Москва должна выполнить решение Международного суда ООН, требовавшего остановить спецоперацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение Москва не может принять во внимание, поскольку в международном суде существет понятие «согласие сторон» и таковое в данном случае отсутствует.

Ранее сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов выступил на встрече G20 и отметил негативное влияние антироссийских санкций на темпы инфляции во всем мире. Это ведет к новым рискам в экономике.

Некоторое время назад президент США Джо Байден выступил за исключение России из «Большой двадцатки». При этом он предложил дать Украине возможность участвовать во встречах G20.