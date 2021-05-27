Страны G7 осудили Белоруссию из-за принудительной посадки Ryanair

Страны G7 назвали экстренную посадку самолета Ryanair в Минске беспрецедентными действиями для задержания Романа Протасевича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление неформального международного объединения.

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, призвали власти республики немедленно освободить Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных. Министры обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с просьбой срочно обсудить произошедшее в минском аэропорту.

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе вынужденно сел в Минске во время полета из Афин в Вильнюс. На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в Белоруссии обвиняют в уголовных преступлениях. После приземления мужчину арестовали.

Этот случай вызвал большое недовольство в Европейском союзе. Некоторые страны ЕС и несколько крупных авиаперевозчиков временно приостановили полеты над территорией республики. Отдельные европейские государства прекратили сообщение со страной по воздуху.

27 мая российская сторона отказалась принимать в Москве самолет из Вены, который должен был отправиться в путь в обход Белоруссии.