Мир 18 ноября 2022, 21:59 Страны G7 объявят об уровне потолка цен на российскую нефть 23 ноября Bloomberg: G7 планирует анонсировать уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября Pxhere

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Страны G7 собираются 23 ноября объявить уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один собеседник заявил, что Белый дом перед встречей постоянных представителей стран Евросоюза планирует «в частном порядке» сообщить предложение «Большой семерки». Предполагается, что заявление о потолке цен на нефть из России объявят 23 ноября, если постпреды стран — членов ЕС поддержат предложение.

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Другой источник агентства не смог подтвердить намеченную дату. Он отметил, что сейчас нет окончательной уверенности в том, что Евросоюз согласует какое-либо предложение по предельной цене на российскую нефть.

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При этом Россия уже сообщала, что если в Европе попытаются ввести потолок цен, то торговать по заниженной стоимости страна не станет. Это приведет к еще большему сокращению поставок нефти на мировой рынок и к новому росту цен.

Вице-премьер России Александр Новак накануне сообщил, что начался процесс перехода на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов с Китаем.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что страна разрешит Индии покупать российскую нефть в неограниченном количестве по ценам, превышающим установленное в рамках G7 значение. Это возможно при условии, что Индия не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами, сообщил портал Ura.ru.